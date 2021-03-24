نيجيرفان بارزاني يؤكد رغبة إقليم كوردستان بتطوير العلاقات مع قطر

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن سروره لقرار فتح قنصلية دولة قطر في أربيل، وعدّ ذلك فرصة جيدة لزيادة تمتين العلاقات بين قطر وإقليم كوردستان، مؤكداً أن الأمان والاستقرار والقانون المشجع على الاستثمار في إقليم كوردستان يوفر أرضية مناسبة للقطاع الخاص والاستثمار القطري في إقليم كوردستان ومنه لكل العراق.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان، أن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل مساء اليوم الأربعاء (24 آذار 2021) محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري ووفداً مرافقاً له.

وخلال اجتماع حضره نائب رئيس إقليم كوردستان شيخ جعفر شيخ مصطفى وعدد من المسؤولين، جرى التباحث بشأن تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دولة قطر، وأوضاع المنطقة بصورة عامة وأهمية التعاون والتشارك في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفرص الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال القطرية في إقليم كوردستان والعراق، وآخر مستجدات تفشي وباء كوفيد-19 وخطوات مواجهته، ومخاطر عودة داعش للظهور ومجموعة مسائل تهم الجانبين.

وفي الاجتماع، تقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الدعوة الرسمية التي وجهها له خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس الوزراء القطري، لزيارة الدوحة، مشدداً على رغبة إقليم كوردستان في المزيد من تطوير العلاقات مع قطر، وبارك إكمال إجراءات افتتاح قنصلية دولة قطر في أربيل.

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى الدور الهام لقطر وقيادتها في المنطقة معبراً عن سعادته لخطوات تطبيع علاقات قطر مع دول الخليج، آملاً أن يتمكن الجميع معاً من تحقيق تعاون وتنسيق أفضل من أجل الأمان والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وصل اليوم الاربعاء إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، زار بغداد اليوم الاربعاء.