الوفد الكوردي يعود إلى بغداد يوم الجمعة لاستكمال المباحثات بشأن الموازنة

أكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، أن وفد إقليم كوردستان سيعود إلى بغداد نهاية الأسبوع الجاري لحسم الخلافات على قانون الموازنة، قبيل انعقاد الجلسة المقبلة المخصصة للتصويت عليها.

وقال النائب عن الكتلة شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن الوفد الكوردي سيعود إلى بغداد مساء يوم بعد غد الجمعة، لاستكمال المباحثات بشأن قانون الموازنة وحسم النقاط الخلافية، والمادة 11 المتعلقة بنفط الاقليم، لغرض التصويت على قانون الموازنة في جلسة السبت.

ويوم أمس الثلاثاء، رجحت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، تمرير قانون الموازنة الاتحادية في جلسة يوم السبت المقبل، مشيرة إلى التوصل إلى نتائج ايجابية في المفاوضات الجارية في بغداد.

وقالت رئيس الكتلة فيان صبري لوكالة شفق نيوز؛ “ما زلنا مستمرين في المناقشات مع الكتل السياسية بشأن الوصول الى اتفاق حول الموازنة العامة الاتحادية والأجواء لغاية الان ايجابية ونتوقع ان يتم المصادقة على القانون يوم السبت القادم”.

إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون، وعضو اللجنة المالية النيابية، عبدالهادي السعداوي، استبعد أمس الثلاثاء، إقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري السبت المقبل.

وقال السعداوي لوكالة شفق نيوز، إن “المعطيات الحالية والموجودة في الساحة السياسية لا تبشر باقرار الموازنة يوم السبت المقبل”، مؤكدا أن “هناك مشاكل متعددة أبرزها ملف حصة إقليم كوردستان الذي لم تحل حتى الآن، فضلا عن ان هناك مساع لتغيير سعر الصرف”.

بدوره وصف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام المالكي، يوم أمس، الموازنة الحالية بأنها موازنة “مظلومية وعدم انصاف”، داعياً أهالي البصرة إلى مساندة نواب المحافظة للضغط باتجاه استحصال حقوقهم.

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان واشار النائب عن محافظة البصرة الى ان “اللجنة المالية البرلمانية اليوم جاءت لتضيف خطأ آخر من خلال منح اقليم كوردستان الحق في استقطاع نسبة من التزامه النفطي الى المركز البالغ 460 الف برميل تحت عنوان البترودولار”.

ويرى عضو برلمان كوردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح، أنه لم يكن من الضروري عودة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واستئناف المفاوضات حول حصة الإقليم في الموازنة المالية للعام 2021.

وقال صالح في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي، يوم أمس الثلاثاء، تابعته وكالة شفق نيوز، إن “أعضاء مجلس النواب الكورد يفهمون جيدا لغة بعضهم لذا من الأفضل ان يشكلون لوبيا إذا كانت حكومة الإقليم لديها نية للاتفاق ومنح هذا الخيار لهؤلاء النواب”.

وأوضح أنه “إذا كان الإقليم مستعدا لتسليم 250 الف برميل من النفط، ونصف الإيرادات الاتحادية فإنه من الممكن أن يبدأ النواب الكورد ومن الآن بتشكيل لوبي بهذا الصدد، والجميع سيدعمه”.