وفد إقليم كوردستان يتوصل لاتفاق أولي مع الأطراف الشيعية بشأن الموازنة

توصل وفد إقليم كوردستان والأطراف الشيعية في اللجنة المالية النيابية، إلى اتفاق من حيث المبدأ، بشأن تمرير قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

وقالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، آلا طالباني لشبكة رووداو الإعلامية: “لا يمكننا القول إننا توصلنا لاتفاق نهائي، لكننا متفقون على المبادئ الأساسية وحالياً نعمل على صياغة النص البديل”.

ومن المقرر تقديم نص الاتفاق إلى اللجنة المالية للمصادقة عليها، وأشارت طالباني إلى “موافقة الكتل الشيعية تعني موافقة اللجنة المالية”.

بدوره، قال مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار لرووداو إن “وفد إقليم كوردستان على تقارب كبير مع الأطراف الشيعية، ولم تتبق سوى صياغة نص الاتفاق، تمهيداً لعرضه على التصويت في البرلمان”.

وفي السياق، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشار الكيكي لرووداو إن “الكتل الكوردستانية هي التي ستقوم بكتابة نص الاتفاق لتصبح مادة في مشروع القانون بدلاً من النص الوارد في الموازنة حالياً”.

بدوره، أشار النائب عن سائرون بدر الزيادي لرووداو إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق مع إقليم كوردستان، مؤكداً رفض تغييب أي طرف سياسي من عملية تمرير الموازنة.