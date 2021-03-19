أربيل تعلن خطة نوروز: يتعين على السائحين من باقي العراق إجراء فحص كورونا

أعلنت غرفة العمليات في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة عن خطتها الأمنية والخدمية والصحية خلال أيام أعياد نوروز.

وقالت الغرفة في بيان، إن شعلة نوروز الرمزية ستوقد من دون أي تجمع أو اجتماعات جماهيرية في مكان واحد في أربيل تم تحديده من قبل المحافظ، ويُمنع أي شكل من أشكال التجمعات وأي شخص يقوم بالمخالفة ستُتتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

وأضاف البيان نسترعي انتباه المواطنين ضمن الحدود الإدارية للمحافظة بأن التنزه مسموح بشرط تطبيق التعليمات الصحية والتدابير الوقائية، وتجنب الازدحامات والتجمعات بين الأعداد الكبيرة من الأسر، منوها الى حظر تنقل الشاحنات الحمل بسعة أربعة أطنان، والدرجات النارية اعتبارا من يوم 20 ولغاية 24 من شهر آذار الجاري.

ووجهت الغرفة الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها بحفظ وحماية ممتلكات ومنزل المواطنين في داخل مدينة اربيل وفق خطة أمنية رصينة.

ونوه البيان إلى إتمام الإستعدادات اللازمة بين محافظة أربيل مع وسط وجنوبي العراق لقدوم المسافرين والقوافل السياحية، ومن أجل تنسيق كامل لتقديم التسهيلات للسائحين، ووفق التعليمات والقرارات السابقة بأن يخضع أي مواطن وافد على المحافظة لفحص كورونا وألاّ يمضي على ذلك الفحص 72 ساعة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالقرارات.