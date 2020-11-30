مكافحة المخدرات في أربيل تكشف حيلة مهرب وتضبط كيلوغرامين من الافيون في حاج عمران

اعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في العاصمة اربيل ، اليوم الاثنين ، ضبط كمية من المواد المخدرة في منطقة حاج عمران الحدودية مع ايران .

وقالت المديرية في بيان انه ” تم ضبط كيلوغرامين من مادة التلياك “الافيون” مع شخص كان ينوي إدخالها الى اقليم كوردستان”.

موضحة ، ان ” المتهم م.ر.ع كان قد وضع المواد المخدرة في علبة حديدية وخبأها ضمن حمولة فواكه وخضار”.

البيان أشار الى انه تم حبس المتهم لإجراء التحقيق معه و تقديمه الى المحاكمة وفق المادة 14 من قانون مكافحة المخدرات.