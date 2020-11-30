برلمان كوردستان يناقش ظاهرة هجرة الشباب وتوفير فرص العمل

يعقد برلمان كوردستان اليوم الاثنين جلسة اعتيادية يناقش فيها جملة من القضايا، ومن بينها ظاهرة هجرة الشباب إلى الخارج.

ونشرت هيئة رئاسة برلمان كوردستان جدول أعمال الجلسة التي تعقد عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

وتضمن جدول الأعمال القراءة الأولى لمقترح “قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان – العراق” و”مقترح قانون – التعديل الأول – الجامعات الخاصة في إقليم كوردستان – العراق”.

وسيناقش البرلمان كذلك تقريري لجنة (العلاقات والجالية الكوردستانية) ولجنة (الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب)، حول (ظاهرة هجرة الشباب إلى الخارج)، وذلك بحضور الوزراء المعنيين في حكومة إقليم كوردستان، حسبما جاء في جدول الأعمال.

وذكر البيان على موقعه الإلكتروني أن جلسته ستتناول كذلك فكرة النائبة شنو أشقى عبد الله إزاء توفير فرص العمل في إقليم كوردستان.