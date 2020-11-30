استثمار كوردستان: المصادقة على 31 مشروعاً في القطاع الزراعي ودراسة عشرات اخرى

قال مسؤول في هيئة الاستثمار بإقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، ان هناك 162 مشروعاً استثمارياً في القطاع الزراعي يشمل مختلف اقسامه وسيساهم في تنمية هذا القطاع في الإقليم لدرجة كبيرة.

مدير الشؤون القانونية والإدارية في الهيئة ، مخلص سليم ، قال لـ(باسنيوز) ان 31 مشروعاً من هذه المشاريع الـ 162 تمت المصادقة عليها ، وبعد استيفاء بقية المشاريع للإجراءات والشروط الخاصة بالموافقة عليها سيتم منح التراخيص الخاصة للبدء بتنفيذها ايضاً.

سليم أشار الى ان المشاريع المتبقية تتم دراستها وفق الضوابط القانونية المقررة من قبل هيئة الاستثمار للمشاريع وستتم الموافقة عليها حال توفرها وتمنح الموافقة للمستثمرين للبدء بتنفيذها ، مشدداً على ان هذه المشاريع وبالإضافة لاهميتها الاقتصادية ، ستوفر مئات فرص العمل للمواطنين في إقليم كوردستان .

وتعد الزراعة أحد النشاطات الاقتصادية الرئيسة في إقليم كوردستان ، وتحاول الكابينة التاسعة في حكومة الإقليم النهوض بهذا القطاع عبر الخطط الحكومية من خلال وزارة الزراعة ، وكذلك عبر المشاريع الاستثمارية لتحقيق الأمـن الغـذائي الذي يعتمد بالدرجة الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعي المحلي.

وكانت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، قد أكدت على اهمية الاستثمار في مجالات مختلفة من القطاع الزراعي في الاقليم ، مشيرة الى انها تعمل حاليًا على صياغة خطة لتعزيز القطاع الزراعي في المنطقة ، وإيجاد آليات مناسبة لتسويق المنتجات المحلية، وجذب الاستثمار، وحماية الإنتاج المحلي من الواردات.