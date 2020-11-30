انتقادات للجنة نيابية مكلفة بتقريب وجهات نظر بغداد واربيل: لاتضم أي نائب كوردي!

قال نائب كوردي في البرلمان العراقي ، اليوم الاحد ، ان اللجنة النيابية التي شكلت بتوجيه من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، لإجراء حوارات مع الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ، لإيجاد حلول للخلافات بين الجانبين وفق الدستور والقانون وللتهيئة لقانون موازنة 2021 وضمان حصة إقليم كوردستان منها ، لاتضم في عضويتها أي نائب كوردي .

النائب جمال كوجر ، قال لـ(باسنيوز) ان اللجنة مكونة من نواب شيعة بينهم سني واحد ، ولاتضم أي نائب كوردي ، كما انها لجنة لم تصوت عليها من قبل البرلمان .

وكانت وثيقة صادرة عن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أشارت الى ان اللجنة تتكون من 8 نواب وهم كل من محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شوير، فيصل العيساوي .

وبينت الوثيقة ، أن “اللجنة تٌكلف بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمينها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021”.

جمال كوجر ، أوضح بالقول ، كون اللجنة لاتضم أي نائب كوردي وكونها لاتملك رؤية واضحة لكيفية انجاز مهمتها ، فهي لم تشرع بعملها . مضيفاً لذلك فقد طالبنا بضم نواب كورد الى اللجنة .

وكان عضو اللجنة النائب محمد شياع السوداني ، صرح بأن اللجنة لن تأخذ دور اللجان المعنية بالموازنة، لكنها تحاول تقريب وجهات النظر، ثم إذا اقتضى الأمر أن تلتقي الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بشكل يخدم الهدف من تشكيل اللجنة .