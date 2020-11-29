تسجيل 14 وفاة و304 اصابة جديدة في كوردستان خلال 24 ساعة

سجل إقليم كوردستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 304 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر تقرير لوزارة الصحة انه تم اجراء 4380 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتوزعت الإصابات الجديدة كالتالي: 98 في اربيل، 72 في السليمانية، 105 في دهوك، 9 في حلبجة، 18 في كرميان، 2 في ادارة رابرين.

وتماثلت 539 حالة للشفاء، منها 119 في اربيل و17 في السليمانية و362 في دهوك و10 في حلبجة و31 في كرميان.

واكدت الوزارة تسجيل 14 حالة وفاة، 3 منها في اربيل و4 في السليمانية و5 في دهوك و1 في كرميان و1 في ادارة رابرين.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 96201 اصابة، شفي منها 60165 حالة فيما توفي حتى الآن 3132 شخصا.