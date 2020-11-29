سياسي كوردي: PKK خنجر في خاصرة القضية الكوردية

أكد الناشط السياسي الكوردي السوري مصطفى شيخو، اليوم الأحد، أن وجود حزب العمال الكوردستاني PKK في إقليم كوردستان غير شرعي وقانوني، لافتا إلى أن PKK يخدم أجندات الأنظمة الغاصبة لكوردستان.

وقال الناشط الكوردي مصطفى شيخو لـ (باسنيوز)، إن «نشأة PKK في 1978 كان بإيعاز من الميت التركي (جهاز الاستخبارات) لضرب حركة تحرير كوردستان ( Tevger) التي كانت تضم عدة أحزاب كوردية يسارية حينذاك، وفعلا نجحت الاستخبارات التركية في القضاء على هذه الحركة بواسطة PKK».

وأضاف «من أهم المهام التي كلف بها هذا الحزب (PKK) هو ضرب منجزات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي حقق انتصارات كبيرة دبلوماسيا على الصعيد العراقي حيث اعترفت بغداد بالحكم الذاتي لإقليم كوردستان منذ سبعينات القرن الماضي، كما حقق البارتي نجاحات كبيرة على الصعيد الدولي والإقليمي، ولذالك ساندت الحكومات العراقية PKK ليكون خنجراً في خاصرة القضية الكوردية التي تتمثل بمشروع ونهج بارازاني الخالد».

ولفت شيخو إلى أن «قيادات PKK كانت تقول علناً: إن إقامة دولة كوردية في (شمال العراق) خنجر في خاصرة الأمة العربية كما إسرائيل».

وأشار الناشط الكوردي إلى أن «الحركة الكوردية السورية كانت في أوج نشاطها وكان للحزب الديمقراطي الكوردستاني دور كبير في اليقظة القومية في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وأغلبية الشعب الكوردي في سوريا لهم إيمان بفكر ونهج بارازاني الخالد».

وأردف شيخو قائلاً: «عند استضافة الاستخبارات السورية لأوجلان كان من أول شروطها القضاء على الفكر القومي الكوردي الذي يمثله نهج وفكر البارزاني، وتوجيه أنظار الشعب الكوردي في سوريا إلى شمالي كوردستان واستنزاف الطاقة الشبابية وإرسالهم الى جبهات القتال ضد تركيا وباتفاق مع النظامين السوري والتركي، وفعلا نجح PKK بهذه المهمة».

وأوضح أن «من مهام PKK في إقليم كوردستان خلق حجج وذرائع لتركيا لتجتاح إقليم كوردستان، وضرب استقرار وأمن الإقليم وجره إلى حروب داخلية، خدمة لأجندات الأنظمة الغاصبة لكوردستان»، مشددا على أنه «لا وجود للأمان والاستقرار لكافة أجزاء كوردستان بوجود PKK»، وقال: «يجب اسئصاله من جذوره».

وختم السياسي الكوردي مصطفى شيخو حديثه قائلاً: «وجود PKK في إقليم كوردستان غير شرعي وقانوني، وهو يتفذ في هذه المرحلة الخطيرة أجندات الأنظمة الغاصبة لكوردستان واعتدائه على قوات البيشمركة الأبطال خير دليل على ذلك».