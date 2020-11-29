برلمان كوردستان يقترح تمديد إغلاق المدارس حتى مطلع العام المقبل

كشف رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في برلمان كوردستان، اليوم الأحد، أنهم قدموا اقتراحاً بتمديد إغلاق أبواب المدارس حتى مطلع العام المقبل.

وقال عبد السلام دولمري لـ (باسنيوز): «نحن في اللجنة قدمنا اقتراحاً لمجلس الوزراء بإبقاء أبواب المدارس مغلقة كما الآن حتى 1/ 1 / 2021، واتخاذ قرار جديد حينها».

وأوضح أن «تناقص معدلات الإصابات بكورونا لا يعني وجوب استئناف العملية التعليمية ما يؤدي إلى تزايد الإصابات من جديد»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية خطرة، لذا نأمل أن يتم تمديد إغلاق المدارس مرة أخرى».

ومن المقرر أن تجتمع وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان واللجنة العليا لمكافحة كورونا، ووفق التقرير الذي تعده وزارة الصحة سيتم اتخاذ قرار بصدد العملية التعليمية».

وتستمر العملية التعليمية حالياً بالنسبة للصفوف من 3 إلى 11 بشكل الكتروني (أونلاين).