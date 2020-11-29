إقليم كوردستان يطلق حملة تلقيح لمدة خمسة أيام ضد “شبح الأطفال”

إقليم كوردستان يطلق حملة تلقيح لمدة خمسة أيام ضد “شبح شلل الأطفال”

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان الأحد عن انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال ممن هم دون سن الخامسة.

ولم يسجل إقليم كوردستان أي إصابة بمرض شلل الأطفال منذ عام 1998 بفضل الحملات الدورية التي تقوم بها وزارة الصحة عبر فرق جوالة وثابتة.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لم تنفذ في الربيع بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويشارك في الحملة 500 من الطواقم الصحية المتجولة ولمدة خمسة أيام بواسطة 1700 من الموظفين وبإشراف 106 من الأطباء، بحسب الوزير.

وتشمل الحملة أكثر من 22 ألف طفل ممن هم دون سن الخامسة.

وحث وزير الصحة المواطنين على مساعدة الفرق المتجولة خلال عملية تطعيم الأطفال.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم انطلاق الحملة “شبه الوطنية” للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال مع بدء العام الدراسي الجديد.

ويغزو فيروس شلل الأطفال النظام العصبي ويمكن أن يسبب شللاً لا شفاء منه خلال ساعات قليلة.

وسبق أن قالت منظمة الصحة العالمية إن شلل الأطفال لا يزال “شبحاً” يشكل حالة طوارئ.