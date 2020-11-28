برلمان اقليم كوردستان يلتئم نهاية الشهر ويستضيف وزراء بشأن ظاهرة

من المقرر ان يعقد برلمان اقليم كوردستان بعد غد الاثنين جلسة اعتيادية لمناقشة عدد من القوانين والقضايا.

ودعت هيئة رئاسة البرلمان في بيان اليوم الاعضاء الى حضور الجلسة في تمام الساعة الـ11 قبل ظهر الاثنين المصادف 30 – 11 – 2020.

وبحسب جدول الاعمال فإن الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمقترحات القوانين الاتية وفق احاكم المادة (79، و80) من النظام الداخلي للبرلمان:

1-مقترح قانون التربية والتعليم في اقليم كوردستان-العراق.

2-مقترح قانون التعديل الاول للجامعات الاهلية في اقليم كوردستان-العراق.

وتتضمن الجلسة ايضا قراءة ومناقشة التقريرين الصادرين عن لجنة (العلاقات البرلمانية) ولجنة (الثقافة والمجتمع المدني والرياضة والشباب) بشأن هجرة الشباب الى خارج البلاد بحضور الوزراء المعنيين في حكومة اقليم كوردستان.

وبحسب جدول الاعمال فان الجلسة ستتضمن مقترحا مقدما من البرلمانية “شنو عشقي عبدالله” الخاص بـ(توفير فرص العمل في اقليم كوردستان).