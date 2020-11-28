نوفمبر 28, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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صحة الاقليم تقرر بشأن تمديد تعديل دوام المدارس

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فى :أخبار عــامة
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صحة الاقليم تقرر بشأن تمديد تعديل دوام المدارس

اقترحت وزارة الصحة في اقليم كردستان، تمديد تعطيل الدوام المدرسي لمدة شهر آخر.

وقال خالص قادر المدير العام في الوزارة، ان اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع مستهل الشهر المقبل، موضحا، ان وزارة الصحة تستعد لتقديم تقريرها الى اللجنة، بشأن مخاطر فيروس كورونا.

واضاف: ان مخاطر تفشي فيروس كورونا مازالت قائمة، بحسب تقييم الوزارة، مقترحا تمديد تعطيل الدوام المدرسي لمدة شهر آخر.

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كردستان قد اعلنت قبل شهر، تعطيل الدوام المدرسي تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

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