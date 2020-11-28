كورونا في 24 ساعة: المتعافون أكثر من المصابين.. والوفيات 14 في كوردستان

سجل إقليم كوردستان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وهذا أقل عدد تسجله مختبرات وزارة الصحة في المحافظات الأربع مقارنة بالأشهر الماضية عندما تجاوزت الإصابات الألف حالة يومياً.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم الإقليم إلى 95897 حالة في كل من أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، وفق آخر تقرير لوزارة الصحة.

وسجلت الوزارة كذلك و385 حالة شفاء، ليبلغ المجموع الكلي للمتعافين من الفيروس 59626 متشافياً في المحافظات والوحدات الإدارية كافة.

وتوفي في الفترة نفسها 14 شخصاً منهم أربعة في أربيل وثلاثة في السليمانية ووفاة واحدة في حلبجة ومثلها في كرميان بينما تم تسجيل خمس وفيات في رابرين.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات إلى 3118 حالة بينها 848 في أربيل و1518 في السليمانية و617 في دهوك و135 في حلبجة، طبقاً لتقرير وزارة الصحة اليومي.