النجيفي يتوقع فوضى ويخاطب أهالي نينوى: ناقشوا إقليمكم القادم

النجيفي يتوقع فوضى ويخاطب أهالي نينوى: ناقشوا ملامح إقليمكم القادم

قال القيادي في الجبهة العراقية أثيل النجيفي السبت إن على سكان محافظة نينوى مناقشة ملامح إقليمهم الإداري القادم ولا سيما تنظيم العلاقة مع المكونات العرقية.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه أحزاب سنية عدة للدفع باتجاه تشكيل إقليم إداري، على الرغم من الانقسامات الكبيرة بلد لا يزال يئن من الصراعات الأمنية والسياسية.

وكتب النجيفي، الذي كان يشغل منصب محافظ نينوى قبل عام 2014، على صفحته الرسمية في فيسبوك قائلا “على أهالي محافظة نينوى أن يناقشوا بجدية ملامح إقليمهم الإداري القادم”.

وأضاف أن من أهم تلك الملامح تنظيم “العلاقة بين مناطق الإقليم لاسيما التي أغلبيتها من مكونات أخرى”، في إشارة إلى سنجار ومناطق سهل نينوى وتلعفر وغيرها.

ولا يعارض الدستور العراقي تشكيل أقاليم في العراق، وبحسب المادة التاسعة عشرة بعد المائة فإنه يحق لكل محافظة أو أكثر تشكيل إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه.

ويوم أمس، قال النجيفي إن “الأقاليم الإدارية هي واقع جديد سيفرض نفسه بعد الفوضى، وقد أصبح الوقت ملائماً لمناقشة تفاصيل الأقاليم الإدارية واستحقاقاتها”.

وأشار النجيفي إلى أنه يتعين الاعتماد على القدرات المحلية لفرض الأمن، وأكد الحاجة للتنمية المحلية وحاجة المكونات المتعايشة للتفاهم على العيش محلياً.

وقال إنه يجب “ترجيح دور القيادات المحلية على القيادات الوافدة”.

وكثيراً ما تثير فكرة تشكيل الأقاليم في العراق، انقساماً بين المواطنين والسياسيين. وسبق أن تكررت الدعوات في البصرة وصلاح الدين والأنبار.

وطبقاً للدستور فإن تشكيل الإقليم يتم بإحدى طريقتين، إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو تقديم طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة.