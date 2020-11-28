مقرب من الصدر: ان لم تستطع الدولة حماية ذي قار فللعراق جنوده

كتب المقرب من الصدر “صالح محمد العراقي” منشورا على الفيسبوك، حذر من خلاله الحكومة بأن “للعراق جنوده” اذا لم تستطيع حماية محافظة ذي قار في إشارة الى الصدامات التي شهدتها ساحة الحبوبي معقل تظاهرات المحافظة أمس واليوم، والتي راح ضحيتها 7 متظاهرين.

وقال “العراقي” في منشوره الذي كتبه تحت عنوان “توجيه” “بالأمس أثبت عشاق آل الصدر انضباطهم وتنظيمهم الدقيق وبالشروط الصحية الحضارية.. فشكراً لهم، ‎إلا إن (الجوكرية) في الناصرية الفيحاء أبوا إلا التعامل مع الوضع وفق أجندات خارجية مشبوهة أدّت الى تفاقم الوضع لولا رجالات الناصرية الفيحاء الذين أبوا إلا ان ترجع محافظتهم لأهلها ولرونقها الاول، وبالفعل فقد انتهت افعالهم السيئة من قطع الطرق والحرق والصلب في تلك المحافظة”.

‎واضاف، “واليوم إذ يعودون للتظاهر لسويعات فهذا من حقهم لكن من دون التعدي على الشعب والدولة والشرع والقانون.. وإلا فالدولة ملزمة بحماية المحافظة، ‎وان لم تستطع فإن للعراق جنوده”.

وتابع “العراقي” “أتمنى من المتظاهرين (التشرينيين) عدم الانجرار خلف شهوات (الجوكرية) فنحن والتشرينيون في خانة الاصلاح ماداموا لا يدعمون الشغب والاعمال الارهابية”.