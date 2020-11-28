تعليق عراقي على اغتيال فخري زاده: رد ايران سيكون في العراق

علق القيادي في الجبهة العراقية اثيل النجيفي، اليوم السبت، على اغتيال العالم النووي الايراني فخري زاده في ايران أمس الجمعة، فيما توقع ان يكون الرد على الاغتيال في العراق.

وقال النجيفي لوكالة شفق نيوز، “نعتقد أن الرد الايراني على اغتيال العالم النووي فخري زاده، سيؤجل لما بعد استلام بايدن الادارة”، موضحاً أن “طهران تعلم جيداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يريد جرهم الى صراع كبير يضطر بايدن لإكماله”.

وأضاف أنه “لاشك أن الرد الايراني على اغتيال العالم النووي الايراني فخري زاده، سيكون في العراق، كونه المنطقة الاضعف التي تستطيع ايران فيها الرد، كما تستطيع في الوقت نفسه أن تتملص من مسؤوليتها”، مؤكداً أن “كل شيء سيعتمد على طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وايران في المرحلة القادمة”.

واتهم وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف يوم أمس الجمعة إسرائيل بتدبير عملية اغتيال العالم النووي الإيراني “محسن فخري زاده”، داعيا المجتمع الدولي الى إدانة هذه الحادثة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو امتنع عن التعليق على الهجوم الذي استهدف العالم النووي الإيراني.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ”الإرهابية”.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن “عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع”.

وأشارت إلى أنه “أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه”.

وقالت وكالة “فارس” إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قتل بإطلاق نار في العاصمة طهران.