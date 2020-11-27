بالأرقام.. عدد النازحين العائدين الى مناطقهم في أربع محافظات

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، عن عودة أكثر من ثلاثة آلاف من سكان محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين والأنبار إلى منازلهم، بعد نحو 6 سنوات من نزوحهم عنها إثر الهجمة الداعشية.

وقالت وزيرة الهجرة إيفان فائق جابرو في بيان انهم “يشكلون دفعة جديدة من النازحين الراغبين بالعودة ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها وزارة الهجرة والمهجرين لإعادة النازحين”.

وأضافت ان “{3127} نازحا من القاطنين في مخيمات كركوك وخانقين وسهل نينوى وصلاح الدين عادوا اليوم الى مناطق سكناهم الاصلية في محافظات {ديالى، نينوى، صلاح الدين والانبار}”.

واوضحت ان “{1650} نازحا عادوا من مخيم ليلان في محافظة كركوك الى قضاء الحويجة ومناطق محافظة صلاح الدين، اضافة الى عودة {875} نازحا من مخيم الوند في خانقين الى قضاء المقدادية وناحيتي السعدية وجلولاء، فضلا عن عودة {484} نازحا من مخيم السلامية التابع لناحية النمرود بمحافظة نينوى الى مركز الموصل وقضاء سنجار وناحية البعاج، الى جانب عودة {118} نازحا من مخيم الكرامة في محافظة صلاح الدين الى قضاء الشرقاط ومركز الموصل ومحافظة الانبار”.

وأشارت جابرو الى ان “البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح، مما يجعلنا نعمل بالتوازي مع البرنامج الحكومي واعادة من يرغب بالعودة من العوائل النازحة الى مناطقها باسرع وقت ممكن،” لافتة إلى أن “هناك الكثير من العوائل ترغب بالعودة خلال الأيام المقبلة”.