مصدر يكشف حصيلة الاشتباكات بين متظاهرين وانصار التيار الصدري في ساحة الحبوبي

اظهرت تسجيلات فيديوية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة اندلاع مصادمات بين انصار التيار الصدري، ومحتجو تشرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وبحسب الناشطين فإن اتباع التيار الصدري هاجموا بعد ظهر اليوم، ساحة الحبوبي بالرصاص الحي، والعصي والهروات، والسلاح الابيض، والحجارة، مشيرين الى ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين.

واضافو، ان”المناوشات اعقبها اطلاق نار ومواجهات بين الطرفين”، مشيرا الى”احراق عدد من خيم المتظاهرين”.

وكشف مصدر طبي، الجمعة، الحصيلة الاولية للاشتباكات بين متظاهرين وانصار التيار الصدري التي شهدتها ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال المصدر في ان”المستشفيات استقبلت شهيدا واحدا و25 مصابا كحصيلة اولية لاشتباكات الناصرية”.