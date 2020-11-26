كوردستان تشكل لجنة بشأن تجاوزات الأراضي في بعض المناطق المسيحية

تشكيل لجنة لمتابعة تجاوزات الأراضي في بعض المناطق المسيحية بإقليم كوردستان

أعلن وزير النقل والمواصلات في إقليم كوردستان آنو جوهر، عن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف التجاوزات والمشاكل حول الأراضي في بعض المناطق المسيحية في الإقليم.

وتمت الموافقة على تشكيل اللجنة خلال الاجتماع الاعتيادي الذي عقده مجلس وزراء إقليم كوردستان يوم أمس، والذي تناول جملة قضايا، ومن ضمنها ملف التجاوزات والمشاكل بشأن الأراضي.

وقال جوهر إنه طرح خلال الاجتماع مقترحاً يقضي بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الموضوع بهدف تسوية تلك المشاكل وبما يراعي ويضمن حقوق كافة المكونات بعدالة، ويضع حداً للتجاوزات في إقليم كوردستان.

وأضاف أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني وأعضاء المجلس كافة وافقوا على تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية تلك المشاكل.

تتألف اللجنة من وزراء الداخلية والعدل والزراعة والبلديات والسياحة والنقل والمواصلات، فضلاً عن وزير الإقليم لشؤون المكونات، وفق ما أفاد الوزير.

وقال الوزير المسيحي آنو جوهر، إن اللجنة الوزارية ستباشر عملها فور توقيع القرار من قبل رئيس الوزراء في القريب العاجل، مثمناً في الوقت نفسه دور رئيس الحكومة ونائبه والوزراء كافة لدعمهم تشكيل اللجنة الوزارية ومتابعة الإشكاليات بموجب القانون.