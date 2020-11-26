نوفمبر 27, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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معدل الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان في انخفاض .. 379 إصابة و17 وفاة في 24 ساعة

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فى :أخبار عــامة
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معدل الاصابات بكورونا في اقليم كوردستان في انخفاض .. 379 إصابة و17 وفاة في 24 ساعة

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، تسجيلها 17 وفاة و379 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وكانت الوزارة قد سجلت امس الأربعاء ، 25 وفاة و435 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة .

بيان للوزارة قال انه تم اجراء 5125 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات اقليم كوردستان ، وأظهرت تسجيل 379 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، 123 منها في اربيل و90 في السليمانية، 143 في دهوك، 12 في حلبجة، 9 في ادارة گرميان و2 في ادارة رابرين.

البيان أشار الى تماثل 392 حالة للشفاء، 117 منها في اربيل ، و18 في السليمانية ، و212 في دهوك، 14 في حلبجة، و 31 في گرميان .

كما اشارت الوزارة الى تسجيلها 17 حالة وفاة ، 2 منها في أربيل ، و11 في السليمانية ، و2 في دهوك و1 في حلبجة ، و1 في گرميان .

ومع الإصابات الجديدة يبلغ العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا 95235 اصابة، شفي منها 59032، فيما توفي حتى الآن 3078 شخصا.

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