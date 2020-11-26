الكاظمي يطلق تعهدات مالية مهمة لإقليم كردستان

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تعهد اليوم الخميس بحل مشكلة تمويل الموظفين، والمستحقات المالية للفلاحين، وتصدير الذهب بمطارات إقليم كردستان.

وذكر الحداد في تصريح أدلى به للصحفيين عقب مراسم عزاء اقيمت على روح النائب عن كتلة بدر حسين الزهيري الذي توفي مؤخرا بفيروس كورونا انه “التقينا اليوم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وتحدثنا معه عن مجموعة من الملفات من بينها رواتب موظفي الاقليم التي لم تُدفع في عدد من الاشهر من العام الحالي”.

واردف بالقول بأن “الكاظمي قال إن لديه قناعة بأن ما يتم ارساله من مبالغ لتمويل رواتب في الاقليم أقل من استحقاقهم بكثير، وان هناك اشخاصا في داخل وخارج البرلمان يسعون لوضع العراقيل امام عمل الحكومة الاتحادية”.

واشار الحداد الى ان “الكاظمي اكد على ضرورة ان يدعم البرلمان الاتفاق بين اربيل وبغداد حول الرواتب لا ان يعرقلها”.

وتابع الحداد ان الكاظمي “اكد ضرورة انهاء مشكلة الرواتب وضرورة ان يتم تنفيذ الاتفاق الذي توصلت اليه الحكومة الاتحادية مع اقليم كردستان وإرسال الرواتب الى الاقليم وصرفها للشهر التي لم يتم فيها الدفع للموظفين”.

ونوه نائب رئيس البرلمان الى ان “الكاظمي يسعى لايجاد اتفاق واجماع سياسي بين الاطراف العراقية لحل مشكلة حصة الاقليم بالموازنة ورواتب الموظفين بسلة واحدة”.

ومضى الحداد بالقول ان “الكاظمي تعهد لنا بالقول: اننا لن نسمح ان يبقى مواطنونا واهلنا في كردستان بلا رواتب”.

وعن مستحقات الفلاحين في اقليم كردستان نقل الحداد عن الكاظمي – والقول للاخير – إن “هؤلاء (أي الفلاحين) تم غدرهم وظلمهم”، لافتا الى ان الكاظمي “اتصل على الفور وخلال اللقاء بوزير التجارة و وزير المالية وطلب منهما حل مشكلة المستحقات المالية”.

وعن إيقاف تصدير الذهب بمطارات اقليم كردستان قال الحداد ان “الكاظمي تعهد بمعالجة هذه القضية ايضا”.