أحمد ملا طلال يعلن استقالته كمتحدث باسم رئيس الوزراء

أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، اليوم الخميس، إستقالته من المنصب.

وقال ملا طلال في تغريدة على تويتر: “كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ بمعيّةِ فريقٍ جريءٍ متحمّسٍ مخلص، له فهمَه للواقع، فكانَ فَهمي مُغايرًا”.

وأضاف “سأبقى مستمرًا في خدمةِ بلدي وقضيّتي، من مكانٍ وفي مجالٍ آخرَين، تلك هي الحكاية”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كشف في 23 من حزيران الماضي الماضي، الإعلامي أحمد ملا طلال ناطقاً رسمياً باسم رئيس الحكومة.

يذكر ان مصدر حكومي، نفى أول أمس الثلاثاء الأنباء عن عزل المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد الملا طلال.

وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز}، ان “لا صحة لعزل او إقالة {ملا طلال} وان عدم تقديمه للمؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء الذي يعقد جلساته عادة كل يوم ثلاثاء كان لقضية تنظيمية”.

وأضاف ان “وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، أصبح متحدثاً باسم مجلس الوزراء بينما {أحمد ملا طلال} بقي ناطقاً باسم رئيس الوزراء”.

وقدم وزير الثقافة حسن ناظم الثلاثاء الماضي المؤتمر الصحفي عقب اجتماع جلسة مجلس الوزراء بصفة ناطق باسم المجلس.