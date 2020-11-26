كوردستان تتنظر رد بغداد على “رسالة المستحقات”.. وتلوح بـ”البدائل”

حكومة إقليم كوردستان تتنظر رد بغداد على “رسالة المستحقات”.. وتلوح بـ”خيار آخر”

قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل الخميس إن أربيل تترقب رداً من الحكومة الاتحادية على الرسالة التي أرسلتها حكومة الإقليم والتي طالبت فيها بإرسال جزء من حصة إقليم كوردستان لأشهر سبقت تمرير قانون الاقتراض.

وأعلن مجلس وزراء الإقليم في جلسته الأخيرة، إرسال رسالة إلى بغداد للمطالبة بمصرف المستحقات التي لا علاقة لها بقانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) والذي صوّت عليه البرلمان العراقي بغياب الكورد. ويقتصر القانون على تمويل الربع الأخير من العام الجاري.

وسبق أن قالت الحكومة الاتحادية إن قانون الاقتراض تشوبه “مشاكل وأخطاء” وإنها تعمل على معالجتها المستمرة مع البرلمان. وقبل ذلك قال إقليم كوردستان إن تمرير القانون ينسف مبدأ التوافق الذي تأسست العملية السياسية على أساسه، وهو ينذر بمخاطر أكبر.

ورداً على سؤال حول المستحقات المتأخرة، قال المتحدث الحكومي جوتيار عادل لكوردستان 24 “بالطبع تملك حكومة الإقليم خياراً وبديلاً آخر، ولكن يتعين علينا الانتظار لمعرفة رد الحكومة العراقية في المستقبل القريب (على الرسالة الرسمية) بخصوص الـ320 مليار دينار”.

وألغى قانون الاقتراض اتفاقاً بين بغداد وأربيل اُبرم في 15 آب أغسطس الماضي، ويقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً (268 مليون دولار) إلى الإقليم وعلى مدى ثلاثة أشهر.

وأشار عادل إلى أن ملف رواتب الموظفين أولوية بالنسبة لحكومة إقليم كوردستان، وقال إن على بغداد عدم زج موضوع الرواتب بالخلافات السياسية.

وتابع “لم تقصر الحكومة في مسألة صرف الرواتب ولن تتوانى عن ذلك، وسبق أن اقترضت أموالاً لتوفير رواتب الموظفين، وهي مستعدة الآن، وبالسبل القانونية والمناسبة، لصرف مستحقات من يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان”.

وقال عادل إن حكومة إقليم كوردستان تفاوضت مع بغداد بهذا الشأن وهو موثق خطياً، وأردف قائلا “نؤكد أن هذا الموضوع لا علاقة له بقانون تمويل العجز المالي للموازنة العراقية، بيد أنه يتعلق بمستحقات شعب إقليم كوردستان”.

وطالبت حكومة الإقليم في رسالتها الحكومة الاتحادية بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) كحقوق مشروعة لكوردستان.

ويوم أمس، ذكرت حكومة إقليم كوردستان أن الحكومة الاتحادية لم ترسل تلك المستحقات على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020.

وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني خلال جلسة مجلس الوزراء إن إقليم كوردستان بذل كل جهوده وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع بغداد، وأكد في الوقت نفسه أن التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كوردستان سابقة خطيرة وانتهاك لحقوق المواطنين.

وطالب مجلس وزراء إقليم كوردستان في جلسة يوم الأربعاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل لاتفاق جذري بين أربيل وبغداد.