اليوم.. انطلاق اجتماعات اللجنة البرلمانية لحل الخلافات بين أربيل وبغداد

من المقرر ان تبدأ اليوم الخميس، اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة للحوار مع الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان ، من أجل توزيع الثروات بين أبناء الشعب بموجب الدستور.

وبحسب معلومات حصلت عليها (باسنيوز)، فان اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب العراقي، لحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد، ستعقد اليوم الخميس اولى إجتماعاتها، استعداداً للبدء باجراء المباحثات مع الاطراف الكوردستانية والعراقية.

من جهتها أكدت مصادر بأن اللجنة البرلمانية ستبدأ اجتماعاتها مع الكتل الكوردستانية والاطراف العراقية بعد الانتهاء من اجتماع اليوم.

يذكر ان هذه اللجنة تتكون من 8 نواب من أعضاء البرلمان العراقي، وهم كل من: محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شوير، فيصل العيساوي”.

حيث تم تكليف هذه اللجنة بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين أبناء الشعب وتضمينها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021.