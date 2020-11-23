كوردستان تسجل 21 وفاة و488 اصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الاثنين تسجيل 21 وفاة و488 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 5574 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 488 اصابة جديدة 152 منها في اربيل و128 في السليمانية و178 في دهوك و6 في حلبجة، 16 في كرميان و8 في ادارة رابرين.

واكدت الوزارة تماثل 164 حالة للشفاء، 114 منها في اربيل و6 في السليمانية، حالة في دهوك و32 في كرميان.

واشار التقرير الى تسجيل 21 حالة وفاة 6 منها في اربيل و6 في السليمانية و3 في دهوك و1 في حلبجة و2 في كرميان و3 في ادارة رابرين.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 93921 اصابة شفي منها 58105 فيما توفي حتى الآن 3015 شخصا.