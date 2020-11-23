ألمانيا تدعم جهود العراق وإقليم كوردستان في مواجهة كورونا بـ10 ملايين يورو

تقدم الحكومة الألمانية، مساعدات مالية إلى العراق وإقليم كوردستان بقيمة 10 ملايين يورو (11 مليوناً و750 ألف دولار)، بغرض مكافحة فيروس كورونا، وإنشاء مستشفيات مؤقتة وتوفير المعدات الطبية.

وقال في داوود، خبير العلاقات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لشبكة رووداو الإعلامية إن المساعدات ستتوزع على 15 محافظة بينها أربيل ودهوك وكركوك.

وأشار إلى إنشاء مركز مؤقت لاستقبال مصابي كورونا في منطقة بحركة في أربيل هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل يضم 20 سريراً بكافة المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن هذه الإعانة تساعد حكومة إقليم كوردستان في الإسراع بفحوصات كورونا إضافة إلى توفير أجهزة التنفس الاصطناعي وأدوات الوقاية من الفيروس.

المساعدات مقدمة من بنك التنمية الألماني KfWبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى العراق حيث تشرف وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية بإيصالها.

من جهتها، أبدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل في قمة مجموعة العشرين قلقها حيال بطء المحادثات الهادفة لتزويد الدول الأكثر فقرا، بلقاح مضاد لوباء كورونا، قائلةً: “سنرى الآن مع تحالف غافي لتأمين اللقاح متى ستبدأ هذه المفاوضات لأن ما يقلقني أنه لم يتم القيام بشيء حتى الآن”.

يأتي ذلك مع قيام عدة دول بتقديم طلبات لشراء لقاح كورونا مثل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، فيما حذرت منظمة أوكسفام البريطانية من أن رغبات الدول الغنية بشراء اللقاح من شأنه عرقلة وصول اللقاح إلى الدول الأخرى.

وواصلت الحكومة الألمانية طيلة السنوات الخمس الماضية تقديم الدعم لنشاطات البرنامج الإنمائي في العراق حيث قدمت أكثر من 300 مليون يورو حتى الآن من خلال بنك التنمية.

ومضى في داوود بالقول إن بلاده علقت نشاطاتها في أربيل خلال الفترة الماضية بسبب عدم وجود التمويل الكافي، لكنها ستستأنف أعمالها بعد تسلم هذه المساعدات.

وهذه المساعدات الجديدة تجعل ألمانيا الشريك العاشر المساهم في جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويرفع إجمالي المبلغ الى نحو 38.9 مليون دولار.

ويبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان حتى الآن 93921 حالة بينها 58105 شفاء و3015 وفاة.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إلى أن “الحكومة الألمانية تدعم العراق في جهود معالجة الآثار الفورية ومتوسطة المدى للجائحة، حيث أنشأت نافذة طوارئ تقدم من خلالها الدعم النقدي بما في ذلك هذه المنحة التي ستتيح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع جهوده لمواجهة فيروس كورونا”، مبينةً أن انتشار كورونا “لا يزال يؤثر على المجتمعات في كل أنحاء العراق. وبفضل المنحة السخية من ألمانيا، نستطيع تعزيز البنى التحتية الصحية في العراق بإنشاء ثلاثة أجنحة عزل أخرى، إضافة إلى 13 جناحاً تم إنشاؤها وأخرى ما تزال قيد الإنشاء”.

وسيتم تخصيص المنحة لمشروع إعادة الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، لتنضم ألمانيا إلى بلجيكا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا واليابان وهولندا والسويد والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كشركاء رئيسين لدعم البرنامج الإنمائي في مواجهة كورونا في العراق، عن طريق دعم المرافق الطبية في الأنبار وبابل والبصرة وذي قار والديوانية وديالى ودهوك وأربيل وكربلاء وكركوك وميسان والمثنى والنجف ونينوى وصلاح الدين.