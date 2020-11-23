لمالية النيابية: 500 مليار دولار حجم أموال العراق في البنوك الخارجية

المالية النيابية: 500 مليار دولار حجم أموال العراق في البنوك الخارجية

كشف مقرر المالية النيابية أحمد الصفار، الاثنين، عن التقديرات للأموال المجمدة في البنوك الخارجية، مبيناً أن غالبية التقديرات ترجح وجود عن ما لايقل عن 500 مليار دولار.

وقال الصفار بحسب الوكالة الرسمية، إن “هنالك تقديرات ولا توجد أرقام دقيقة، لكن الغالبية تشير ان حجم الأموال خارج العراق، لاتقل عن 500 مليار دولار”.

وأضاف أن “عملية الوصول للأموال في الخارج ضرورية جدا، حيث يفترض أن يكون هناك تحرك من قبل الحكومة لاسترجاعها، خاصة وانها تعد أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة”.

وأشار إلى أن “في حال توفر المعلومات عن أماكن وجود الأموال، وبأي الأسماء مسجلة، وفي أي البنوك، بإمكان الحكومة اللجوء للمساعدة الدولية لاستعادة تلك الأموال”.