بحضور مسرور بارزاني .. مؤتمر اقتصادي كوردستاني أمريكي لتشجيع الاستثمار في إقليم كوردستان

من المقرر ان ينطلق ، الاثنين ، أعمال مؤتمر اقتصادي كوردستاني أمريكي ، ترعاه غرفة التجارة والصناعة الامريكية ، ويهدف لتشجيع الاستثمار في إقليم كوردستان ، وسيشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في المؤتمر الى جانب مسؤولين امريكيين رفيعي المستوى.

غرفة التجارة والصناعة الامريكية ، قالت في بيان رسمي ، إن المؤتمر سيُعقد خلال يومي 23 و24 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري عبر نظام الفيديو كونفرانس بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة واقليم كوردستان والشركات الامريكية المستثمرة في الاقليم.

البيان أشار الى انه ستتم مناقشة كيفية تنمية الاقتصاد ، وفرص الاستثمار، وايلاء الاهمية للأمن الغذائي في إقليم كوردستان ، وكذلك مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق في مجال الطاقة.

من جانبه ، أفاد رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري بالصدد ، إن الهيئة ستقدم خلال المؤتمر ، رؤيتها للاستثمار والمجالات الاستثمارية لفترة ما بعد فيروس كورونا ، لافتاً إلى أن المؤتمر سيتناول كذلك التعديلات التي من المقرر اجراؤها على قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية الموجودة في الإقليم .

مؤكداً ، أن الهيئة ستقدم رؤية واضحة للمناخ الاستثماري في اقليم كوردستان للشركات الامريكية الراغبة في الاستثمار في الإقليم .