برلمان كوردستان يجتمع الاربعاء

دعت رئاسة برلمان كوردستان، جميع اعضاء البرلمان الى حضور الجلسة الاعتيادية، رقم “10”، في تمام الساعة الـ 11 من يوم الاربعاء المقبل.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة برلمان كوردستان، خلال بيان اليوم الاثنين: ان جلسة الاربعاء ستشهد قراءة ومناقشة تقرير بشأن هجرة الشباب الى خارج البلاد، بحضور وزير الثقافة والشباب في اقليم كوردستان، وفق احكام الفقرة الاولى من المادة 66 للمنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان.

واضاف البيان: ان الجلسة مناقشة تقرير لجنة ” المتابعة” التي تشكلت وفق القرار المرقم 8 لعام 2020، واجراء القراءة الثانية لمشروع قانون ” مشروع قانون البيع وتٲجير موجودات الدولة في اقليم كوردستان” بحسب احكام المواد ” 78، 88، 89″ من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان.