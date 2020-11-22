رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي

تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، قدم وزير الخارجية التركي خلال الاتصال الهاتفي، تعازيه إلى رئيس الحكومة وإقليم كوردستان عموماً بوفاة محافظ أربيل الراحل د. فرست صوفي، والشخصية المعروفة في منطقة بارزان الشيخ محمود الشيخ عبد الله بارزاني، كما عبّر عن تعاطفه مع ذوي المرحومَين.

كذلك جرى خلال الاتصال الهاتفي، بحث سبل تكثيف وتضافر الجهود بشأن مكافحة جائحة فيروس «كورونا»، وناقش الجانبان تبادل الخبرات بهذا الصدد.