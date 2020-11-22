وفد شمال كوردستان: PKK قوة احتلال .. وتأسس على يد الدولة التركية

وصل اليوم الأحد، وفد يمثل 500 شخصية من شمالي كوردستان (كوردستان تركيا)، إلى برلمان كوردستان، للتعبير عن رفضهم لهجمات حزب العمال الكوردستاني PKK ضد إقليم كوردستان.

وأفاد مراسل (باسنيوز)، أن الوفد يضم العديد من الساسة والشخصيات المعروفة في شمالي كوردستان، الذين جاؤوا للتعبير عن رفضهم لهجمات PKK ضد إقليم كوردستان، وللتعبير عن دعمهم للإقليم، داعين العمال الكوردستاني إلى احترام كيان إقليم كوردستان الدستوري.

واجتمع الوفد مع هيئة رئاسة برلمان كوردستان، ومن ثم أدلى بتصريحات للصحفيين.

إبراهيم غوجلو، رئيس الوفد، أكد للصحفيين، أن PKK يشكل تهديداً كبيراً لإقليم كوردستان وشمال وشرق وغرب كوردستان.

وأضاف أن PKK يعادي نضال جنوب كوردستان ليس الآن فحسب، وإنما منذ تأسيسه، مشيراً إلى أن تركيا وإيران وسوريا والعراق استخدموا PKK ضد إقليم كوردستان في أعقاب انتفاضة آذار 1991.

ولفت غوجلو إلى أن العمال الكوردستاني، وبسبب تحرشاته واستفزازاته وهجماته على إقليم كوردستان منذ عام 1992، تسبب باستشهاد 3500 بيشمركة.

وبين غوجلو، أن PKK يعتبر قوة احتلال في مخمور وشنگال وقنديل والقرى الحدودية بإقليم كوردستان، وقال: «PKK ليس تنظيماً كوردستانياً، وقد تأسس على يد الدولة التركية».