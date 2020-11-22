شرطة أربيل تحبط ترويجاً لمبالغ نقدية مزيفة في كربلاء

أعلنت شرطة محافظة أربيل الأحد، اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يحاولون نقل مبالغ نقدية مزيفة وترويجها في مدينة كربلاء.

وقال قسم مكافحة الجريمة التابع لمديرية شرطة أربيل في بيان إنه تم اعتقال ثلاثة متهمين من أصل عربي بحوزتهم مبلغ مالي يقدر بـ10 ملايين و39 ألف دينار مزيفة.

وأضاف البيان أن المتهمين من سكنة كربلاء، واعترفوا بأنهم اشتروا الأموال المزيفة في السليمانية وكانوا يريدون ترويجها في أسواق كربلاء.

وأشارت شرطة أربيل إلى إحالة المتهمين الثلاثة للتحقيق بعد أن تم اعتقالهم بقرار من القاضي وفقاً للمادة 281 من قانون العقوبات.

وكانت السلطات الأمنية في بغداد قد أعلنت قبل نحو أسبوعين ضبط مطبعة نقود مزيفة بداخلها مبالغ مالية كبيرة مزورة ومن مختلف الفئات النقدية.