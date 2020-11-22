خبر مدوي.. تفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد تسرق 30 مليار دينار شهرياً !!

كشفت وزارة الداخلية، ان وكالتها للاستخبارات، أخترقت وفككت شبكة تزوير في هيئة التقاعد العامة بعد جرائم تحايل وتزوير كلفت الدولة اكثر من ثلاثون مليار دينار شهريا تدفع كرواتب تقاعدية لغير مستحقيها.

وذكر بيان للوزارة “بمتابعة شخصية وأشراف مباشر من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبموافقات ومتابعات قضائية من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد مؤلفة من ٢٩ متهماً {موظفين ومعقبين} في الهيئة العامة للتقاعد يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنون ومنحهم رواتب تصل إلى {٨ ملايين دينار} وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى {٢٦٠ مليون دينار} دون استحقاق قانوني”.

وأضاف انه “وعلى إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات”.

ولفت البيان الى انه “سيتم إحالة الشبكة الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل”.