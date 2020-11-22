داعش يلتقط أنفاسه في العراق..هجمات تذكّر الكاظمي بوعوده

فيما استنكر البعض عجز القوات العراقية عن القضاء على الخلايا السرية لتنظيم داعش، أعلنت محافظة صلاح الدين، الأحد، الحداد 3 أيام بعد استشهاد 10 أشخاص في هجوم إرهابي.

في التفاصيل، استشهد 6 جنود و4 مدنيين مساء السبت في كمين نصبه إرهابيون على بعد 200 كيلومتر شمال بغداد، بحسب مصادر في الشرطة.

وبعد 3 سنوات من إعلان الانتصار على داعش، انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين.

وعندما حضر عناصر الشرطة لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من الإرهابيين.

هجمات كانت توقفت منذ 3 سنوات

وكان 11 عراقيا بينهم مقاتلون من الحشد الشعبي، استشهدوا قبل 10 أيام في هجوم بقنبلة يدوية على نقطة عسكرية عند المدخل الغربي لبغداد.

ووقعت هذه الخسائر الكبيرة في بلد لم يشهد هجوما كبيرا منذ 3 سنوات على الأقل.

بدوره، كشف السياسي جمال الضاري أن هذا الكمين يسلط الضوء على الإخفاقات المتكررة لمحاربة الإرهاب، مطالباً الحكومة العراقية بوضع استراتيجية وطنية جادة، وعدم الاكتفاء بلجان التحقيق التي تعلن السلطات عن إنشائها بعد كل حادث.

أما النائب مشعان الجبوري فرأى أن الإرهابيين يستغلون التضاريس الوعرة للمنطقة الجبلية والصحراوية للحفاظ على خلاياهم السرية.

وتأتي هذه الهجمات في وقت أعلنت فيه واشنطن أنها ستسحب قريبا 500 جندي من العراق ليبقى بذلك 2500 فقط، فيما غادرت جميع القوات تقريبا التابعة للدول الأخرى المنضوية في التحالف المناهض لداعش، البلاد مع بدء تفشي وباء كوفيد-19.