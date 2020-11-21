نوفمبر 21, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

مسرور بارزاني يشارك في “أولويات اقتصاد كوردستان” ما بعد كورونا

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فى :أخبار عــامة
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مسرور بارزاني يشارك في مؤتمر “أولويات اقتصاد إقليم كوردستان لما بعد كورونا”

يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مؤتمر “الأولويات الاقتصادية لما بعد فيروس كورونا في إقليم كوردستان” والذي ستنظمه غرفة التجارة الأمريكية.

وسيعقد المؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، للفترة من 23 – 24 من الشهر الجاري بمشاركة مسؤولين رفيع المستوى من إقليم كوردستان والولايات المتحدة والشركات الأمريكية الرائدة العاملة في الإقليم.

وذكرت غرفة التجارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن محاور المؤتمر “ستشمل موضوعات تمكين مفاتيح النمو الاقتصادي، وفرص الاستثمار في إقليم كوردستان العراق، وإعطاء الأولوية للأمن الغذائي، ومستقبل شراكات الطاقة بين الولايات المتحدة والعراق”.

وبحسب ممثلية حكومة إقليم كوردستان في واشنطن فإن مسرور بارزاني ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى سيشاركون في المؤتمر.

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