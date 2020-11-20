صحة كوردستان تنفي شائعة وتطمئن المواطنين

نفت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الجمعة ، تفشي ظهور فيروس “سارس” في احدى مشافي محافظة السليمانية ، مشيرة الى ان فرقها المختصة تجري متابعة للشكوك المثارة حول الموضوع.

المتحدث باسم الوزارة الدكتور آسو حويزي ، قال في بيان، ان عددا من وسائل الاعلام نشرت خبرا يفيد بتشخيص نوع من فيروس سارس “SARS” في مستشفى “آسا” بمدينة السليمانية.

مضيفاً ” من الضروري ان نوضح للمواطنين بأنه لا يوجد أي مصدر أو مستند يثبت وجود تفشي هذا الفيروس لأن عملية الفحوص المختبرية تُجرى على عدة انواع من الفيروسات”، لافتاً الى “وجود عدة انواع من فيروس سارس مع انواع فيروس كورونا، وان فيروسات الانفلونزا تندرج ضمن نفس السلالة.”

متحدث صحة كوردستان ، تابع بالقول ” نطمئن المواطنين بأنه لا داعي للتوتر والقلق ، وان فرق الوزارة مع الفرق الصحية تجري مزيدا من المتابعة للتحقيق في هذه الشكوك”، مؤكدا ان ” وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة الرسمية للاعلان عن مثل هكذا امور ولكن للاسف بعض المؤسسات الاعلامية ومن دون العودة الى المصدر الرسمي اصبحت مبعث قلق للمواطنين”.