استمرار انخفاض معدل الإصابات اليومية بكورونا في كوردستان

استمر انخفاض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في اقليم كوردستان.

واعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 567 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات كالتالي: 188 في اربيل و141 في السليمانية و186 في دهوك و10 في حلبجة و37 في كرميان و5 في رابرين.

وسجلت الوزارة 499 حالة شفاء منها 105 في اربيل، 18 في السليمانية، 337 في دهوك، 16 في حلبجة، 23 في كرميان.

واكد التقرير تسجيل 23 حالة وفاة، 8 منها في اربيل و7 في السليمانية و4 في دهوك و1 في حلبجة و3 في رابرين.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 92577 اصابة شفي منها 57146 فيما توفي حتى الآن 2957 شخصا.