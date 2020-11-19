كبير المستشارين العسكريين البريطانيين : شكرا لشعب إقليم كوردستان .. لهم مكانة خاصة في قلبي

الجنرال جون لوريمر هو كبير المستشارين العسكريين البريطانيين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والذي انتهى مهامه في العراق وإقليم كوردستان ، كتب في تغريدة على حسابه بتويتر ، اليوم الخميس ، بهذه المناسبة ” شكرا لشعب كوردستان العراق لسخائه وكرم ضيافته وصداقته”.

الجنرال البريطاني ، أضاف ” إقليم كردستان منطقة أكن لها أهمية خاصة ، ولشعبها مكانة خاصة في قلبي”.

وكان المسؤول البريطاني قد التقى امس الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، كما كان قد التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، بمناسبة انتهاء مهامه .

وجدد كبير المستشارين العسكريين البريطانيين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، خلال اللقائين دعم بلاده لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة.