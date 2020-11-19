كبير المستشارين العسكريين البريطانيين : شكرا لشعب إقليم كوردستان .. لهم مكانة خاصة في قلبي
الجنرال جون لوريمر هو كبير المستشارين العسكريين البريطانيين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والذي انتهى مهامه في العراق وإقليم كوردستان ، كتب في تغريدة على حسابه بتويتر ، اليوم الخميس ، بهذه المناسبة ” شكرا لشعب كوردستان العراق لسخائه وكرم ضيافته وصداقته”.
الجنرال البريطاني ، أضاف ” إقليم كردستان منطقة أكن لها أهمية خاصة ، ولشعبها مكانة خاصة في قلبي”.
وكان المسؤول البريطاني قد التقى امس الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، كما كان قد التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، بمناسبة انتهاء مهامه .
وجدد كبير المستشارين العسكريين البريطانيين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، خلال اللقائين دعم بلاده لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة.
شكرا لشعب #كردستان العراق لسخائه وكرم ضيافته وصداقته. إقليم كردستان منطقة أكن لها أهمية خاصة، ولشعبها مكانة خاصة في قلبي. @ukinerbil pic.twitter.com/0aiN42WA39
— DSAME – Sir John Lorimer (@DSAME_Defence) November 19, 2020