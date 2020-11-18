الرئيس بارزاني يستقبل وفد عسكري وسياسي بريطاني رفيع

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الأربعاء، وفداً عسكرياً وسياسياً رفيع المستوى من الحكومة البريطانية.

وضم الوفد الجنرال جون لوريمر المستشار الأعلى لوزير الدفاع البريطاني والسفير البريطاني لدى العراق ستفين هيكي وعدد من مستشاري وزارة الدفاع البريطانية والسفارة البريطانية لدى العراق.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول آخر المستجدات في المنطقة، كذلك تم تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.

كما ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وبريطانيا، وجرى التشديد على مواصلة التدريب العسكري لقوات بيشمركة كوردستان.

مخاطر الإرهاب وعودة ظهور داعش شكّل محوراً آخر للاجتماع.