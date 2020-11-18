الرئيس بارزاني يعزي بوفاة فرست صوفي: لقد فقدتُ أبني

عزّى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، بوفاة محافظ أربيل الدكتور فرست صوفي الذي وافته المنية بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس بارزاني في برقية تعزية، إن نبأ وفاة محافظ أربيل الدكتور فرست صوفي أحزنه وآلمه كثيراً، مشيراً إلى أن المرحوم كان مثالاً على الكفاءة والإخلاص والنزاهة.

وأضاف أن صوفي كان كادراً وطنياً ونشطاً، وقد استطاع أن يثبت نفسه ويدخل إلى قلوب الجماهير خلال فترة قصيرة، معتبراً أن فقدان شاب مخلص مثل الدكتور فرست خسارة كبيرة.

وتابع “لقد فقدتُ ابني”.

وأعرب الرئيس بارزاني تعازيه ومواساته لعائلة المرحوم الدكتور فرست صوفي وجميع زملائه في الحكومة والمحافظة وعموم أهالي أربيل.

وجاء في البرقية “نسأل الله القدير أن يسكن المرحوم فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان”.