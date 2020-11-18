المالكي يبعث برقية تعزية الى رئيس حكومة اقليم كوردستان بوفاة محافظ اربيل

بعث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي برقية تعزية الى رئيس حكومة اقليم كوردستان بوفاة محافظ اربيل فرست صوفي.

وفيما يلي نصها :

بِسْم الله الرحمن الرحيم

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

صدق الله العلي العظيم

الاخ مسرور بارزاني المحترم

رئيس حكومة إقليم كوردستان

نشاطركم مشاعر الحزن نبأ وفاة المغفور له المرحوم السيد فرست صوفي محافظ اربيل .

أحر التعازي لسيادتكم ولعائلة المغفور له الفقيد الراحل بهذا المصاب ، سائلين الباري عز وجلّ أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه وأن يغمركم وأهله وذويه بالصبر والسلوان.