حداد يطالب الكاظمي باطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان

طالب نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإطلاق المستحقات المالية لموظفي الاقليم وفق الإتفاق المبرم بين الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقال الحداد في بيان طالعته (باسنيوز): “ندعو الكاظمي لإطلاق المستحقات المالية لموظفي الاقليم وفق الإتفاق المبرم بين الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان”.

وجدد الحداد بحسب البيان “المطالبة بصرف مستحقات فلاحي كوردستان للأعوام السابقة (2014-2015-2016)، والذي ألحق بضرر كبير على الفلاحين وعلى حياتهم اليومية الصعبة والتنمية الزراعية بشكل عام”.

وكان بعض النواب الشوفينيين من السنة والشيعة قد صوتوا الاسبوع الماضي في جلسة للبرلمان العراقي قاطعها النواب الكورد على تمرير قانون «تمويل العجز المالي» بعد إدراج تعديلات تفضي إلى حرمان شعب إقليم كوردستان من مستحقاته المالية ورواتب موظفيه، بهدف تضييق الخناق على الإقليم ودفعه لتقديم تنازلات سياسية.