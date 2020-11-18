سياسي عراقي: التعامل بمنطق الأغلبية والاقلية مع أربيل يُعمّق الخلافات ولايحلها

دعا السياسي العراقي البارز ناجح الميزان ، اليوم الأربعاء ، الى حل الخلافات بين الحكومتين الاتحادية واقليم كردستان، عبر الحوار والتوافق وليس عبر منطق الأغلبية والأقلية .

وقال الميزان، لـ(باسنيوز)، ان “الخلافات بين بغداد وأربيل ، يجب ان تحل وفق الحوار والاطر التي يؤكد عليها الدستور، لا عبر منطق الاغلبية والأقلية “، مضيفاً ” هذا الأمر يعمق الخلافات ولا يحلها، كما حصل في تمرير قانون تمويل العجز المالي في البرلمان دون وجود توافق مع الكورد عليه”.

وبيّن الميزان ، ان ” الخلافات النفطية او المالية وغيرها بين بغداد وأربيل يجب ان تحل وفق الدستور والقنوات الرسمية ، لا عن طريق الجهات السياسية ، خصوصاً ان اغلب تلك الجهات في العاصمة بغداد، تريد استمرار الخلاف بين المركز والاقليم، لاستخدام هذا الخلاف كورقة لتحقيق مكاسب سياسية وحتى انتخابية”.

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هذا وكان ناجح الميزان قد عاتب بشدة النواب السنة في البرلمان العراقي بعد تمرير قانون العجز المالي من دون التوافق مع النواب الكورد ، قائلاً ان النواب اسنة «خانوا شعب كوردستان»، مشيراً إلى أنهم نفذوا أوامر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتحالف الفتح المقرب من إيران هادي العامري.

وقال السياسي السني ناجح الميزان عبر ‹فيس بوك›: «كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة»، وأضاف «اليوم نواب السنة خانوا شعب كوردستان بحرمانهم من حقوقهم وتنكروا لسبع سنين عجاف كانت كوردستان هي الحبشة لنا، ونفذوا أوامر الخونة المالكي والعامري!».

وأضاف «عندما عجزتم أن تأخذوا من الرجولة شجاعة، فخذوا من الكلاب وفاءاً، خسئتم وبان معدنكم الدنيء».