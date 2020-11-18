تسجيل 576 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تسجيل 576 إصابة جديدة و22 حالة وفاة بفيروس كورونا.

الوزارة قالت في بيان، اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020) إنه تم تسجيل 576 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على: أربيل 193، السليمانية 127، دهوك 200، حلبجة 11، كرميان 37، رابرين 8.

أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 330 حالة، بواقع: 115 في أربيل، 20 في السليمانية، 147 في دهوك، 15 في حلبجة، 31 في كرميان، 2 في رابرين.

في جين بلغ عدد الوفيات الجديدة جراء الفيروس 22 حالة وفاة، وهي 5 في أربيل، و8 في السليمانية، و4 في دهوك، و2 في حلبجة، و1 في كرميان، و2 في رابرين.

وبهذا يرتفع عدد المصابين الكلي بالفيروس في اقليم كوردستان منذ بدء انتشاره إلى 91482 حالة إصابة، في حين اصبح عدد حالات الشفاء الكلية 56318 حالة شفاء، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات الكلي جراء الجائحة إلى 2913 حالة وفاة.