فؤاد حسين: القوات الأميركية المتبقية في العراق غير قتالية

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، نتائج الاجتماع مع السفير الأميركي، مؤكداً أن القوات الامريكية المتبقية في العراق غير قتالية.

وجاء ذلك في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأربعاء (18 تشرين الثاني 2020)، حيث قال: “عقدنا اجتماعاً مهماً مع السفير الاميركي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي”.

حسين اضاف، انه “تمت الإشارة خلال الحوار الى اعادة انتشار القوات الأميركية خارج العراق وأكدنا على جدولة الانسحاب”، مبيناً ان “هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الامريكي بشان تخفيض قواتها في العراق”.

وزير الخارجية، لفت أيضاً، إلى ان “القوات الأميركية المتبقية في العراق غير قتالية”، وان “قوات التحالف جاءت بناءً على طلب من الحكومة العراقية”، موضحاً أن “العمل المستقبلي مع الجانب الاميركي مستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية”، ومنوهاً الى ان “الاعتداء السافر على الخضراء يعد هجوما على الحكومة والشعب العراقي”.

حسين أكد أن هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الأميركي بشان تخفيض قواتها في العراق، والمشاورات مستمرة مع الجانب الأميركي استناداً على قرار البرلمان، وأن انسحاب 500 عنصر من العراق يشمل القوات الاميركية فقط.

وذكر شهود عيان، الثلاثء، أن المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، شديدة التحصين، تعرضت لقصف صاروخي.

وقال شهود العيان لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020) إن المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بأربعة صواريخ مساء اليوم.

وانطلقت صفارات الإنذار داخل المنطقة الخضراء، وأصابت حالة من الذعر المناطق المجاورة للمنطقة عقب القصف الصاروخي، حسب شهود العيان.

من جانبها أعلنت خلية الإعلام الأمني عن سقوط 7 صواريخ اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثلاثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.

مضيفة أن مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن “استشهاد” طفلة وإصابة 5 أشخاص.