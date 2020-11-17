طالباني: امتثلنا للدستور وما من ذريعة لبغداد لقطع رواتب موظفي كوردستان

قال نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني ان حكومة الاقليم امتثلت للدستور في حل الخلافات مشيرا الى انه لم تبق ذريعة لبغداد لقطع رواتب موظفي الاقليم.

وجاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال مشاركة طالباني عبر الفيديو في منتدى اقتصاد كوردستان في العاصمة البريطانية لندن.

وقال طالباني ان “إيجاد الحلول للقضايا الخلافية مع بغداد يبقى واجبا على عاتق حكومتنا وقد عبرنا مرارا عن استعدادنا للتوصل الى اتفاق شامل على ملف النفط والغاز وقبلنا المشاركة والتنسيق فيما يخص المنافذ الحدودية كما قبلنا التباحث حول الواردات والصادرات خلال ستة اعوام”.

وتابع طالباني “من جهتنا قبلنا تطبيق الدستور العراقي والامتثال لبنوده وبذلك لم تبق أي ذريعة لدى الحكومة الاتحادية لقطع رواتب موظفي اقليم كوردستان”.