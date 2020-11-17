جمارك كوردستان: قرار الكاظمي بشأن المعابر الحدودية لا يشمل الإقليم

قال المدير العام لجمارك إقليم كوردستان سامال عبد الرحمن، إن قرار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القاضي بإغلاق المعابر الحدودية “غير الرسمية” لا يسري على الإقليم الذي يرتبط مع دول الجوار بتسعة معابر دولية وفرعية.

وسبق أن أجرت لجان عراقية زيارات متكررة لتقييم عمل المنافذ الفرعية في إقليم كوردستان والسعي لتسوية ملفاتها والاعتراف بها رسمياً.

وأصدر الكاظمي قراراً يقضي بإغلاق المنافذ غير الرسمية في المحافظات العراقية “لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي”.

وقال عبد الرحمن لكوردستان 24 إن “هذا القرار لا يشمل إقليم كوردستان، بل يشمل المعابر التي تخضع لسيطرة الحكومة العراقية، ويبدو أن هدف القرار هو المعابر غير الرسمية، وتم تحريك قوات مشتركة لإغلاق تلك المنافذ، وهو قرار يأتي في إطار الإصلاح”.

وأشار إلى أن لإقليم كوردستان أربعة معابر دولية تزاول الأعمال التجارية والسياحية، بالإضافة إلى خمسة معابر أخرى فرعية، “وهي معابر تحظى باعتراف الحكومة العراقية ولدينا أوامر لعمل لتلك المنافذ لحين أن تبت وزارة الداخلية العراقية بملفها”.

وتابع “اللجنة الوزارية المشتركة للحكومة العراقية زارت المنافذ الحدودية الفرعية في إقليم كوردستان، وأعدت تقريراً بشأنها وأحالته إلى مجلس الوزراء العراقي”.