اقليم كوردستان يعيد قرابة 100 الف طن من البضائع المختلفة الى تركيا

اعلن معبر ابراهيم الخليل الحدودي في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن اعادة 92 الف طن من المواد والمستلزمات المتنوعة واتلاف جزء اخر منها لعدم صلاحيتها للاستخدام.

وقال كمال مسؤول اعلام المعبر الحدودي مع تركيا لوكالة شفق نيوز ان 92 الف طن من مواد ومستلزمات مختلفة منعت من الدخول عبر المعبر فيما تم اتلاف كميات اخرى لعدم صلاحيتها للاستخدام وذلك من تاريخ 1/1/2019 ولغاية 31/10/2020.

واضاف ان اكثر من 36 الف ملف اعدت للتجاوزات وارسلت الى اللجنة القانونية في المعبر للبت فيها على ان يتم تحويل ملفات للمحاكم التي خرج صلاحية اللجنة القانونية، مشيرا الى ان المواد المعادة والمتلفة تعود لدول مختلفة.